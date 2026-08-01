Сьогоднішня ціна TrumPOW

Поточна ціна TrumPOW (TRMP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRMP до USD становить $ 0 за TRMP.

TrumPOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 247,821, з циркуляційною пропозицією у 194.65B TRMP. Протягом останніх 24 годин TRMP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRMP змінився на +0.68% за останню годину та на +28.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TrumPOW (TRMP)

Ринкова капіталізація $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 247.82K$ 247.82K $ 247.82K Циркуляційне постачання 194.65B 194.65B 194.65B Загальна пропозиція 194,652,174,316.9206 194,652,174,316.9206 194,652,174,316.9206

Поточна ринкова капіталізація TrumPOW — $ 247.82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRMP — 194.65B, зі загальною пропозицією 194652174316.9206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 247.82K.