Інформація щодо ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00241893 $ 0,00241893 $ 0,00241893 Мін. за 24 год $ 0,00254887 $ 0,00254887 $ 0,00254887 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00241893$ 0,00241893 $ 0,00241893 Макс. за 24 год $ 0,00254887$ 0,00254887 $ 0,00254887 Рекордний максимум $ 0,43177$ 0,43177 $ 0,43177 Найнижча ціна $ 0,00230379$ 0,00230379 $ 0,00230379 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) +0,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,87%

Актуальна ціна Trumpius Maximus (TRUMPIUS) становить $0,00254049. За останні 24 години TRUMPIUS торгувався між мінімумом у $ 0,00241893 і максимумом у $ 0,00254887, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRUMPIUS становить $ 0,43177, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00230379.

Що стосується короткострокових результатів, то TRUMPIUS змінився на -0,26% за останню годину, +0,96% за 24 години та на -7,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Ринкова капіталізація $ 119,33K$ 119,33K $ 119,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,33K$ 119,33K $ 119,33K Циркуляційне постачання 47,00M 47,00M 47,00M Загальна пропозиція 47 000 000,0 47 000 000,0 47 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trumpius Maximus — $ 119,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUMPIUS — 47,00M, зі загальною пропозицією 47000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,33K.