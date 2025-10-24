Актуальна ціна Trumpius Maximus сьогодні становить 0,00254049 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRUMPIUS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRUMPIUS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trumpius Maximus сьогодні становить 0,00254049 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRUMPIUS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRUMPIUS на MEXC вже зараз.

Ціна Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Актуальна ціна 1 TRUMPIUS до USD:

$0,00254049
+0,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:34:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00241893
Мін. за 24 год
$ 0,00254887
Макс. за 24 год

$ 0,00241893

$ 0,00254887

$ 0,43177

$ 0,00230379

-0,26%

+0,96%

-7,87%

-7,87%

Актуальна ціна Trumpius Maximus (TRUMPIUS) становить $0,00254049. За останні 24 години TRUMPIUS торгувався між мінімумом у $ 0,00241893 і максимумом у $ 0,00254887, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRUMPIUS становить $ 0,43177, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00230379.

Що стосується короткострокових результатів, то TRUMPIUS змінився на -0,26% за останню годину, +0,96% за 24 години та на -7,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 119,33K

--

$ 119,33K

47,00M

47 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trumpius Maximus — $ 119,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUMPIUS — 47,00M, зі загальною пропозицією 47000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,33K.

Історія ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trumpius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trumpius Maximus до USD становила $ -0,0004269229.
За останні 60 днів зміна ціни Trumpius Maximus до USD становила $ -0,0005996625.
За останні 90 днів зміна ціни Trumpius Maximus до USD становила $ -0,001040773465257374.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,96%
30 днів$ -0,0004269229-16,80%
60 днів$ -0,0005996625-23,60%
90 днів$ -0,001040773465257374-29,06%

Що таке Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Trumpius Maximus (USD)

Скільки коштуватиме Trumpius Maximus (TRUMPIUS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trumpius Maximus (TRUMPIUS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trumpius Maximus.

Перегляньте прогноз ціни Trumpius Maximus вже зараз!

TRUMPIUS до місцевих валют

Токеноміка Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Розуміння токеноміки Trumpius Maximus (TRUMPIUS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRUMPIUS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Скільки сьогодні коштує Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?
Актуальна ціна TRUMPIUS у USD становить 0,00254049 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRUMPIUS до USD?
Поточна ціна TRUMPIUS до USD — $ 0,00254049. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trumpius Maximus?
Ринкова капіталізація TRUMPIUS — $ 119,33K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRUMPIUS?
Циркуляційна пропозиція TRUMPIUS — 47,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRUMPIUS?
TRUMPIUS досяг історичної максимальної ціни у 0,43177 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRUMPIUS?
Історична мінімальна ціна TRUMPIUS становила 0,00230379 USD.
Який обсяг торгівлі TRUMPIUS?
Актуальний обсяг торгівлі TRUMPIUS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRUMPIUS цього року?
TRUMPIUS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRUMPIUS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

