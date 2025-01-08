Сьогоднішня ціна trumpie (TRUMPIE)

Поточна ціна trumpie (TRUMPIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.68K USD. Ціна TRUMPIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності trumpie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.89K USD

- зміна ціни trumpie протягом дня — -33.02%

- циркуляційна пропозиція – 989.89M USD

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