Сьогоднішня ціна Trumpenguin

Поточна ціна Trumpenguin (TRUMPENG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRUMPENG до USD становить $ 0 за TRUMPENG.

Trumpenguin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 774, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TRUMPENG. Протягом останніх 24 годин TRUMPENG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRUMPENG змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trumpenguin (TRUMPENG)

Ринкова капіталізація $ 61,77K$ 61,77K $ 61,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,77K$ 61,77K $ 61,77K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trumpenguin — $ 61,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUMPENG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,77K.