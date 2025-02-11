Ціна TrumpCoin (DTC)
Поточна ціна TrumpCoin (DTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrumpCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.28 USD
- зміна ціни TrumpCoin протягом дня — +5.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrumpCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrumpCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrumpCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrumpCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.29%
|30 днів
|$ 0
|-12.10%
|60 днів
|$ 0
|-16.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrumpCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.29%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is TrumpCoin(DTC)? TrumpCoin (DTC) launched in 11/5/2023 by a team based in United Kingdom and it is a meme cryptocurrency project that is rewarding its holders. TrumpCoin (DTC) is also a community made and owned project with 5% USDT rewards for all holders. The team of TrumpCoin is committed to building a strong and supportive community that shares the vision of making meme coins great again. They are dedicated to transparency and fairness, and always looking for ways to improve and innovate.
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