Ціна TrumpChain (DJT)
Поточна ціна TrumpChain (DJT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.11K USD. Ціна DJT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrumpChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD
- зміна ціни TrumpChain протягом дня — +2.01%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrumpChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrumpChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrumpChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrumpChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.01%
|30 днів
|$ 0
|-57.86%
|60 днів
|$ 0
|-34.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrumpChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+2.01%
-44.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment. With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people. TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.
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