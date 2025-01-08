Сьогоднішня ціна TrumpChain (DJT)

Поточна ціна TrumpChain (DJT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.11K USD. Ціна DJT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrumpChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD

- зміна ціни TrumpChain протягом дня — +2.01%

- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD

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