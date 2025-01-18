Сьогоднішня ціна Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Поточна ціна Trump Was Right About Everything (TWRAE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 935.91K USD. Ціна TWRAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump Was Right About Everything:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.40K USD

- зміна ціни Trump Was Right About Everything протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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