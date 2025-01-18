Ціна Trump Was Right About Everything (TWRAE)
Поточна ціна Trump Was Right About Everything (TWRAE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 935.91K USD. Ціна TWRAE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Was Right About Everything:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.40K USD
- зміна ціни Trump Was Right About Everything протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Was Right About Everything до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Was Right About Everything до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Was Right About Everything до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Was Right About Everything до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Was Right About Everything: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-0.42%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.
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