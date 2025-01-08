Сьогоднішня ціна Trump Shuffle (SHUFFLE)

Поточна ціна Trump Shuffle (SHUFFLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.10K USD. Ціна SHUFFLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump Shuffle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.83K USD

- зміна ціни Trump Shuffle протягом дня — -28.39%

- циркуляційна пропозиція – 989.92M USD

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