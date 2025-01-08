Ціна Trump Shuffle (SHUFFLE)
Поточна ціна Trump Shuffle (SHUFFLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.10K USD. Ціна SHUFFLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Shuffle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.83K USD
- зміна ціни Trump Shuffle протягом дня — -28.39%
- циркуляційна пропозиція – 989.92M USD
Отримуйте оновлення цін SHUFFLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHUFFLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Shuffle до USD становила $ -0.000104977782970606.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Shuffle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Shuffle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Shuffle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000104977782970606
|-28.39%
|30 днів
|$ 0
|+202.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Shuffle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+18.57%
-28.39%
+592.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHUFFLE до AUD
A$--
|1 SHUFFLE до GBP
￡--
|1 SHUFFLE до EUR
€--
|1 SHUFFLE до USD
$--
|1 SHUFFLE до MYR
RM--
|1 SHUFFLE до TRY
₺--
|1 SHUFFLE до JPY
¥--
|1 SHUFFLE до RUB
₽--
|1 SHUFFLE до INR
₹--
|1 SHUFFLE до IDR
Rp--
|1 SHUFFLE до PHP
₱--
|1 SHUFFLE до EGP
￡E.--
|1 SHUFFLE до BRL
R$--
|1 SHUFFLE до CAD
C$--
|1 SHUFFLE до BDT
৳--
|1 SHUFFLE до NGN
₦--
|1 SHUFFLE до UAH
₴--
|1 SHUFFLE до VES
Bs--
|1 SHUFFLE до PKR
Rs--
|1 SHUFFLE до KZT
₸--
|1 SHUFFLE до THB
฿--
|1 SHUFFLE до TWD
NT$--
|1 SHUFFLE до CHF
Fr--
|1 SHUFFLE до HKD
HK$--
|1 SHUFFLE до MAD
.د.م--