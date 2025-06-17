Ціна Trump Pepe (TRUMPE)
Поточна ціна Trump Pepe (TRUMPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.72K USD. Ціна TRUMPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trump Pepe протягом дня — +3.15%
- циркуляційна пропозиція – 988.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+3.15%
-69.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.
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