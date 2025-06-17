Сьогоднішня ціна Trump Pepe (TRUMPE)

Поточна ціна Trump Pepe (TRUMPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.72K USD. Ціна TRUMPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Trump Pepe протягом дня — +3.15%

- циркуляційна пропозиція – 988.50M USD

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