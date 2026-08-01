Сьогоднішня ціна Trump Oil Reserve

Поточна ціна Trump Oil Reserve (OIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OIL до USD становить $ 0 за OIL.

Trump Oil Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 075, з циркуляційною пропозицією у 999,96M OIL. Протягом останніх 24 годин OIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00651959, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OIL змінився на -0,02% за останню годину та на +3,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trump Oil Reserve (OIL)

Ринкова капіталізація $ 55,08K$ 55,08K $ 55,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 55,08K$ 55,08K $ 55,08K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 961 888,281722 999 961 888,281722 999 961 888,281722

Поточна ринкова капіталізація Trump Oil Reserve — $ 55,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OIL — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961888.281722. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 55,08K.