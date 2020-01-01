Токеноміка Trump Official Dance Move (SHIMMY) Дізнайтеся ключову інформацію про Trump Official Dance Move (SHIMMY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trump Official Dance Move (SHIMMY) SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Офіційний вебсайт: https://x.com/ShimmyCoin Купити SHIMMY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trump Official Dance Move (SHIMMY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trump Official Dance Move (SHIMMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,94K $ 30,94K $ 30,94K Загальна пропозиція: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M Циркуляційна пропозиція: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,94K $ 30,94K $ 30,94K Історичний максимум: $ 0,00455359 $ 0,00455359 $ 0,00455359 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Токеноміка Trump Official Dance Move (SHIMMY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trump Official Dance Move (SHIMMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIMMY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIMMY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIMMY, досліджуйте ціну токена SHIMMY в реальному часі!

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