Ціна Trump Official Dance Move (SHIMMY)
Поточна ціна Trump Official Dance Move (SHIMMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.37K USD. Ціна SHIMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Official Dance Move:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.85K USD
- зміна ціни Trump Official Dance Move протягом дня — -15.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Official Dance Move до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Official Dance Move до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Official Dance Move до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Official Dance Move до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.47%
|30 днів
|$ 0
|-79.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Official Dance Move: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-15.47%
+30.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.
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