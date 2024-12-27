Ціна Trump Mania (TMANIA)
Поточна ціна Trump Mania (TMANIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.18K USD. Ціна TMANIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Mania:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни Trump Mania протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Mania до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Mania до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Mania до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Mania до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ 0
|-29.26%
|60 днів
|$ 0
|-71.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Mania: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.53%
+0.48%
-5.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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