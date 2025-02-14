Ціна Trump Inu (TINU)
Поточна ціна Trump Inu (TINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.29 USD
- зміна ціни Trump Inu протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ 0
|-33.00%
|60 днів
|$ 0
|-46.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.17%
-4.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trump Inu is a meme coin project with a strong community. We have been around in the crypto space for over three months. Our project is centered around combining the Shiba Inu dog and Trump into memes (Trump Inu). We donate burn tax to Trump wallet & Multiple charity organizations. Our purpose is to build a strong meme coin community centered around Trump Inu.
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