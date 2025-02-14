Сьогоднішня ціна Trump Inu (TINU)

Поточна ціна Trump Inu (TINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.29 USD

- зміна ціни Trump Inu протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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