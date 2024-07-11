Ціна Trump Derangement Syndrome (TDS)
Поточна ціна Trump Derangement Syndrome (TDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 336.63K USD. Ціна TDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Derangement Syndrome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.19K USD
- зміна ціни Trump Derangement Syndrome протягом дня — -5.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Derangement Syndrome до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Derangement Syndrome до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Derangement Syndrome до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Derangement Syndrome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.87%
|30 днів
|$ 0
|-64.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trump Derangement Syndrome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-5.87%
-19.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trump Derangement Syndrome is a mental condition in which a person has been driven effectively insane due to their dislike of Donald Trump. TDS has existed since 2015, this token is a representation of the new and revitalized memetics of another Trump Presidency. The election has been settled but the condition is now on the rise. Get diagnosed. This is a Four Year Meme. Launched with Pump.Fun on 11/07/2024
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