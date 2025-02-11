Ціна Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Поточна ціна Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) сьогодні становить 0.02617431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trump Cards Fraction Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 817.82 USD
- зміна ціни Trump Cards Fraction Token протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trump Cards Fraction Token до USD становила $ +0.00068416.
За останні 30 днів зміна ціни Trump Cards Fraction Token до USD становила $ +0.0140115976.
За останні 60 днів зміна ціни Trump Cards Fraction Token до USD становила $ +0.0246927419.
За останні 90 днів зміна ціни Trump Cards Fraction Token до USD становила $ +0.016452703017492972.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00068416
|+2.68%
|30 днів
|$ +0.0140115976
|+53.53%
|60 днів
|$ +0.0246927419
|+94.34%
|90 днів
|$ +0.016452703017492972
|+169.24%
Останній аналіз цін Trump Cards Fraction Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+2.68%
-5.14%
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