Сьогоднішня ціна Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)

Поточна ціна Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) сьогодні становить 0.02617431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump Cards Fraction Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 817.82 USD

- зміна ціни Trump Cards Fraction Token протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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