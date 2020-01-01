Токеноміка Trump AI ($TRAIMP) Дізнайтеся ключову інформацію про Trump AI ($TRAIMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trump AI ($TRAIMP) The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption. Офіційний вебсайт: https://traimp.wtf Купити $TRAIMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trump AI ($TRAIMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trump AI ($TRAIMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,15K $ 17,15K $ 17,15K Загальна пропозиція: $ 983,47M $ 983,47M $ 983,47M Циркуляційна пропозиція: $ 983,47M $ 983,47M $ 983,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,15K $ 17,15K $ 17,15K Історичний максимум: $ 0,00071985 $ 0,00071985 $ 0,00071985 Історичний мінімум: $ 0,00001448 $ 0,00001448 $ 0,00001448 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Trump AI ($TRAIMP)

Токеноміка Trump AI ($TRAIMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trump AI ($TRAIMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TRAIMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TRAIMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TRAIMP, досліджуйте ціну токена $TRAIMP в реальному часі!

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