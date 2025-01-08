Сьогоднішня ціна Trump AI ($TRAIMP)

Поточна ціна Trump AI ($TRAIMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.03K USD. Ціна $TRAIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trump AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.38K USD

- зміна ціни Trump AI протягом дня — +69.15%

- циркуляційна пропозиція – 983.89M USD

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