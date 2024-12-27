Ціна TRUMP 47 (47)
Поточна ціна TRUMP 47 (47) сьогодні становить 0.00158377 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна 47 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRUMP 47:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.68K USD
- зміна ціни TRUMP 47 протягом дня — +3.76%
- циркуляційна пропозиція – 843.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRUMP 47 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRUMP 47 до USD становила $ +0.0011967694.
За останні 60 днів зміна ціни TRUMP 47 до USD становила $ -0.0010482043.
За останні 90 днів зміна ціни TRUMP 47 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.76%
|30 днів
|$ +0.0011967694
|+75.56%
|60 днів
|$ -0.0010482043
|-66.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRUMP 47: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+3.76%
+28.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
47th President of the United States, fighting for America. The Unstoppable Comeback Donald J. Trump has faced countless challenges, but his unbreakable spirit and determination have brought him back stronger than ever. As the 47th President of the United States, he has proven that true strength isn’t measured by defeats, but by the ability to rise and win. They tried to stop him. They tried to take his place. But Trump fought back and emerged victorious. Now, on a new mission, he’s ready to lead the restoration of America’s greatness. History is not set in stone; it’s shaped by those who dare to fight. The 47th President is here to remind the world that the real battle has just begun. Join the Movement
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