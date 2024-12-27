Сьогоднішня ціна TRUMP 47 (47)

Поточна ціна TRUMP 47 (47) сьогодні становить 0.00158377 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна 47 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRUMP 47:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.68K USD

- зміна ціни TRUMP 47 протягом дня — +3.76%

- циркуляційна пропозиція – 843.73M USD

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