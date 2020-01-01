Токеноміка TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Дізнайтеся ключову інформацію про TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Офіційний вебсайт: https://www.trufin.io/ Whitepaper: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 Купити TRUNEAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,70M $ 16,70M $ 16,70M Загальна пропозиція: $ 7,54M $ 7,54M $ 7,54M Циркуляційна пропозиція: $ 7,54M $ 7,54M $ 7,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,70M $ 16,70M $ 16,70M Історичний максимум: $ 3,76 $ 3,76 $ 3,76 Історичний мінімум: $ 1,92 $ 1,92 $ 1,92 Поточна ціна: $ 2,21 $ 2,21 $ 2,21 Дізнайтеся більше про ціну TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Токеноміка TruFin Staked NEAR (TRUNEAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUNEAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUNEAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUNEAR, досліджуйте ціну токена TRUNEAR в реальному часі!

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