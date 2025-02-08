Ціна TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)
Поточна ціна TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) сьогодні становить 3.32 USD з ринковою капіталізацією $ 20.16M USD. Ціна TRUNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TruFin Staked NEAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57K USD
- зміна ціни TruFin Staked NEAR протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 6.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TruFin Staked NEAR до USD становила $ -0.009650781589544.
За останні 30 днів зміна ціни TruFin Staked NEAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TruFin Staked NEAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TruFin Staked NEAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009650781589544
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TruFin Staked NEAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
-0.29%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
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