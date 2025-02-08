Сьогоднішня ціна TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Поточна ціна TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) сьогодні становить 3.32 USD з ринковою капіталізацією $ 20.16M USD. Ціна TRUNEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TruFin Staked NEAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.57K USD

- зміна ціни TruFin Staked NEAR протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 6.08M USD

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