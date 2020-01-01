Токеноміка TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Дізнайтеся ключову інформацію про TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. Офіційний вебсайт: https://www.trufin.io/ Whitepaper: https://trufin.gitbook.io/docs/ Купити TRUMATIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,11M $ 32,11M $ 32,11M Загальна пропозиція: $ 164,87M $ 164,87M $ 164,87M Циркуляційна пропозиція: $ 164,87M $ 164,87M $ 164,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,11M $ 32,11M $ 32,11M Історичний максимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Історичний мінімум: $ 0,166231 $ 0,166231 $ 0,166231 Поточна ціна: $ 0,194843 $ 0,194843 $ 0,194843 Дізнайтеся більше про ціну TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Токеноміка TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUMATIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUMATIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUMATIC, досліджуйте ціну токена TRUMATIC в реальному часі!

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