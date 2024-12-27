Сьогоднішня ціна TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Поточна ціна TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) сьогодні становить 0.517527 USD з ринковою капіталізацією $ 79.31M USD. Ціна TRUMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TruFin Staked MATIC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD

- зміна ціни TruFin Staked MATIC протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 153.12M USD

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