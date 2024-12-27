Ціна TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
Поточна ціна TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) сьогодні становить 0.517527 USD з ринковою капіталізацією $ 79.31M USD. Ціна TRUMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TruFin Staked MATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD
- зміна ціни TruFin Staked MATIC протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 153.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TruFin Staked MATIC до USD становила $ +0.00571509.
За останні 30 днів зміна ціни TruFin Staked MATIC до USD становила $ -0.0715107423.
За останні 60 днів зміна ціни TruFin Staked MATIC до USD становила $ +0.2614222949.
За останні 90 днів зміна ціни TruFin Staked MATIC до USD становила $ +0.06575447648796666.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00571509
|+1.12%
|30 днів
|$ -0.0715107423
|-13.81%
|60 днів
|$ +0.2614222949
|+50.51%
|90 днів
|$ +0.06575447648796666
|+14.55%
Останній аналіз цін TruFin Staked MATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.17%
+1.12%
+5.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
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