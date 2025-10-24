Актуальна ціна TruFin Staked INJ сьогодні становить 8,49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRUINJ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRUINJ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TruFin Staked INJ сьогодні становить 8,49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRUINJ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRUINJ на MEXC вже зараз.

Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Інформація щодо ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

Актуальна ціна TruFin Staked INJ (TRUINJ) становить $8,49. За останні 24 години TRUINJ торгувався між мінімумом у $ 8,3 і максимумом у $ 8,62, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRUINJ становить $ 16,29, тоді як його історичний мінімум — $ 4,75.

Що стосується короткострокових результатів, то TRUINJ змінився на -0,11% за останню годину, +1,67% за 24 години та на -0,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Поточна ринкова капіталізація TruFin Staked INJ — $ 11,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUINJ — 1,39M, зі загальною пропозицією 1390120.402600801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,80M.

Історія ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TruFin Staked INJ до USD становила $ +0,13943.
За останні 30 днів зміна ціни TruFin Staked INJ до USD становила $ -2,6092631130.
За останні 60 днів зміна ціни TruFin Staked INJ до USD становила $ -3,4078494930.
За останні 90 днів зміна ціни TruFin Staked INJ до USD становила $ -5,657819115281939.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,13943+1,67%
30 днів$ -2,6092631130-30,73%
60 днів$ -3,4078494930-40,13%
90 днів$ -5,657819115281939-39,99%

Що таке TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

TRUINJ до місцевих валют

Користувачі також запитують: інші запитання про TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Скільки сьогодні коштує TruFin Staked INJ (TRUINJ)?
Актуальна ціна TRUINJ у USD становить 8,49 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRUINJ до USD?
Поточна ціна TRUINJ до USD — $ 8,49. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TruFin Staked INJ?
Ринкова капіталізація TRUINJ — $ 11,80M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRUINJ?
Циркуляційна пропозиція TRUINJ — 1,39M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRUINJ?
TRUINJ досяг історичної максимальної ціни у 16,29 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRUINJ?
Історична мінімальна ціна TRUINJ становила 4,75 USD.
Який обсяг торгівлі TRUINJ?
Актуальний обсяг торгівлі TRUINJ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRUINJ цього року?
TRUINJ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRUINJ для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

