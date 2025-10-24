Інформація щодо ціни TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 8,3 $ 8,3 $ 8,3 Мін. за 24 год $ 8,62 $ 8,62 $ 8,62 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 8,3$ 8,3 $ 8,3 Макс. за 24 год $ 8,62$ 8,62 $ 8,62 Рекордний максимум $ 16,29$ 16,29 $ 16,29 Найнижча ціна $ 4,75$ 4,75 $ 4,75 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) +1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,46%

Актуальна ціна TruFin Staked INJ (TRUINJ) становить $8,49. За останні 24 години TRUINJ торгувався між мінімумом у $ 8,3 і максимумом у $ 8,62, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRUINJ становить $ 16,29, тоді як його історичний мінімум — $ 4,75.

Що стосується короткострокових результатів, то TRUINJ змінився на -0,11% за останню годину, +1,67% за 24 години та на -0,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Ринкова капіталізація $ 11,80M$ 11,80M $ 11,80M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,80M$ 11,80M $ 11,80M Циркуляційне постачання 1,39M 1,39M 1,39M Загальна пропозиція 1 390 120,402600801 1 390 120,402600801 1 390 120,402600801

Поточна ринкова капіталізація TruFin Staked INJ — $ 11,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUINJ — 1,39M, зі загальною пропозицією 1390120.402600801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,80M.