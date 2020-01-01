Токеноміка TruFin Staked APT (TRUAPT) Дізнайтеся ключову інформацію про TruFin Staked APT (TRUAPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TruFin Staked APT (TRUAPT) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Офіційний вебсайт: https://www.trufin.io/ Купити TRUAPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TruFin Staked APT (TRUAPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TruFin Staked APT (TRUAPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,70M $ 44,70M $ 44,70M Загальна пропозиція: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M Циркуляційна пропозиція: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 44,70M $ 44,70M $ 44,70M Історичний максимум: $ 15,37 $ 15,37 $ 15,37 Історичний мінімум: $ 3,84 $ 3,84 $ 3,84 Поточна ціна: $ 4,51 $ 4,51 $ 4,51 Дізнайтеся більше про ціну TruFin Staked APT (TRUAPT)

Токеноміка TruFin Staked APT (TRUAPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TruFin Staked APT (TRUAPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUAPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUAPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUAPT, досліджуйте ціну токена TRUAPT в реальному часі!

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