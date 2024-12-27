Сьогоднішня ціна TruFin Staked APT (TRUAPT)

Поточна ціна TruFin Staked APT (TRUAPT) сьогодні становить 8.99 USD з ринковою капіталізацією $ 89.51M USD. Ціна TRUAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TruFin Staked APT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни TruFin Staked APT протягом дня — -0.51%

- циркуляційна пропозиція – 9.93M USD

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