Ціна Truffle Token (TRUFF)
Поточна ціна Truffle Token (TRUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 785.09K USD. Ціна TRUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Truffle Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.78 USD
- зміна ціни Truffle Token протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Truffle Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Truffle Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Truffle Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Truffle Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Truffle Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-0.33%
-26.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TRUFF is a revenue-sharing meme coin that combines fun, community engagement, and utility. Holders unlock tiered rewards based on token ownership, including revenue shares from bot fees and NFT drops, VIP event access, and exclusive perks. The ecosystem gamifies participation with evolving pig characters, fostering a strong community while offering tangible earning opportunities through its innovative, utility-driven platform.
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