Сьогоднішня ціна Truffle Token (TRUFF)

Поточна ціна Truffle Token (TRUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 785.09K USD. Ціна TRUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Truffle Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.78 USD

- зміна ціни Truffle Token протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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