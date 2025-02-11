Ціна Truffi (TRUFFI)
Поточна ціна Truffi (TRUFFI) сьогодні становить 0.00276681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRUFFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Truffi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.07 USD
- зміна ціни Truffi протягом дня — -3.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Truffi до USD становила $ -0.000106738193592024.
За останні 30 днів зміна ціни Truffi до USD становила $ -0.0010627754.
За останні 60 днів зміна ціни Truffi до USD становила $ -0.0020668817.
За останні 90 днів зміна ціни Truffi до USD становила $ -0.0009426147678327464.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000106738193592024
|-3.71%
|30 днів
|$ -0.0010627754
|-38.41%
|60 днів
|$ -0.0020668817
|-74.70%
|90 днів
|$ -0.0009426147678327464
|-25.41%
Останній аналіз цін Truffi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-3.71%
-8.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Truffi is an ERC20i on-chain art project which was designed and animated by Shameless Studios. The goal is to create fun on-chain art and to take the ERC-20 inscriptions to the next level by introducing a flexible tier system and incorporating gamified elements like Seasonal Collections with rewards.
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