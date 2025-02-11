Сьогоднішня ціна Truffi (TRUFFI)

Поточна ціна Truffi (TRUFFI) сьогодні становить 0.00276681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRUFFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Truffi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 310.07 USD

- зміна ціни Truffi протягом дня — -3.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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