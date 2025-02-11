Ціна TrueSight DAO Governance Token (TDG)
Поточна ціна TrueSight DAO Governance Token (TDG) сьогодні становить 0.084447 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrueSight DAO Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.08 USD
- зміна ціни TrueSight DAO Governance Token протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrueSight DAO Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrueSight DAO Governance Token до USD становила $ +0.2035737565.
За останні 60 днів зміна ціни TrueSight DAO Governance Token до USD становила $ +0.0656438705.
За останні 90 днів зміна ціни TrueSight DAO Governance Token до USD становила $ -0.02932344815802503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ +0.2035737565
|+241.07%
|60 днів
|$ +0.0656438705
|+77.73%
|90 днів
|$ -0.02932344815802503
|-25.77%
Останній аналіз цін TrueSight DAO Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.01%
-4.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrueSight DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on a mission to build a better world based on verifiable truth. We aim to heal the world with love by applying the open-source philosophy to drive social and environmental justice. Our purpose is to create a positive impact by building and contributing to open-source social ventures, earning governance tokens (TDG) in the process. Profits from these ventures increase the value of our tokens, enabling us to amplify our impact and support the self-actualization of our members. TrueSight DAO functions as a decentralized network of individuals working together to promote truth, love, and harmony. We leverage blockchain technology and open-source principles to empower contributors, reward value creation, and foster a community driven by autonomy, integrity, and diversity. The utility of TrueSight DAO lies in its ability to: 1. Drive social and environmental justice through open-source social ventures 2. Empower individuals towards self-actualization and personal growth 3. Increase token value through profitable ventures, amplifying impact 4. Foster a community based on verifiable truth, love, and harmony
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