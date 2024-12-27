Сьогоднішня ціна True PNL (PNL)

Поточна ціна True PNL (PNL) сьогодні становить 0.01168143 USD з ринковою капіталізацією $ 127.19K USD. Ціна PNL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності True PNL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.85 USD

- зміна ціни True PNL протягом дня — -1.25%

- циркуляційна пропозиція – 10.89M USD

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