Ціна True PNL (PNL)
Поточна ціна True PNL (PNL) сьогодні становить 0.01168143 USD з ринковою капіталізацією $ 127.19K USD. Ціна PNL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності True PNL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.85 USD
- зміна ціни True PNL протягом дня — -1.25%
- циркуляційна пропозиція – 10.89M USD
Отримуйте оновлення цін PNL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PNL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни True PNL до USD становила $ -0.00014820454231525.
За останні 30 днів зміна ціни True PNL до USD становила $ -0.0015206429.
За останні 60 днів зміна ціни True PNL до USD становила $ -0.0026934503.
За останні 90 днів зміна ціни True PNL до USD становила $ -0.004422226017538177.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014820454231525
|-1.25%
|30 днів
|$ -0.0015206429
|-13.01%
|60 днів
|$ -0.0026934503
|-23.05%
|90 днів
|$ -0.004422226017538177
|-27.46%
Останній аналіз цін True PNL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-1.25%
-2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrueP&L builds on-and off-chain financial products for retail investors to achieve beautiful and transparent investment experience. First product — Robo-trading marketplace.True P&L develops a platform to help investors grow their capital without deep knowledge in trading, giving them an opportunity to choose strategies that suit their risk profile and get income with minimum efforts.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PNL до AUD
A$0.018690288
|1 PNL до GBP
￡0.0092283297
|1 PNL до EUR
€0.0110973585
|1 PNL до USD
$0.01168143
|1 PNL до MYR
RM0.0522159921
|1 PNL до TRY
₺0.4114199646
|1 PNL до JPY
¥1.8429792111
|1 PNL до RUB
₽1.1995660467
|1 PNL до INR
₹0.9984118221
|1 PNL до IDR
Rp188.4101349129
|1 PNL до PHP
₱0.6767052399
|1 PNL до EGP
￡E.0.5942343441
|1 PNL до BRL
R$0.0723080517
|1 PNL до CAD
C$0.0168212592
|1 PNL до BDT
৳1.3962813279
|1 PNL до NGN
₦18.0826200114
|1 PNL до UAH
₴0.4901528028
|1 PNL до VES
Bs0.59575293
|1 PNL до PKR
Rs3.2519932977
|1 PNL до KZT
₸6.1159294908
|1 PNL до THB
฿0.3981031344
|1 PNL до TWD
NT$0.3836181612
|1 PNL до CHF
Fr0.010513287
|1 PNL до HKD
HK$0.0906478968
|1 PNL до MAD
.د.م0.1178656287