Актуальна ціна True Base Army сьогодні становить 0,00161003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TBA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TBA на MEXC вже зараз.

Докладніше про TBA

Інформація про ціну TBA

Офіційний вебсайт TBA

Токеноміка TBA

Прогноз ціни TBA

Ціна True Base Army (TBA)

Актуальна ціна 1 TBA до USD:

$0,00161003
$0,00161003
0,00%1D
USD
Графік ціни True Base Army (TBA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:34:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни True Base Army (TBA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,0023274
$ 0,0023274

$ 0,00120571
$ 0,00120571

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна True Base Army (TBA) становить $0,00161003. За останні 24 години TBA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TBA становить $ 0,0023274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00120571.

Що стосується короткострокових результатів, то TBA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо True Base Army (TBA)

$ 1,61M
$ 1,61M

--
--

$ 1,61M
$ 1,61M

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація True Base Army — $ 1,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TBA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,61M.

Історія ціни True Base Army (TBA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни True Base Army до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни True Base Army до USD становила $ -0,0001106328.
За останні 60 днів зміна ціни True Base Army до USD становила $ -0,0002852684.
За останні 90 днів зміна ціни True Base Army до USD становила $ -0,0001651546273329503.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0001106328-6,87%
60 днів$ -0,0002852684-17,71%
90 днів$ -0,0001651546273329503-9,30%

Що таке True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс True Base Army (TBA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни True Base Army (USD)

Скільки коштуватиме True Base Army (TBA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів True Base Army (TBA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо True Base Army.

Перегляньте прогноз ціни True Base Army вже зараз!

TBA до місцевих валют

Токеноміка True Base Army (TBA)

Розуміння токеноміки True Base Army (TBA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TBA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про True Base Army (TBA)

Скільки сьогодні коштує True Base Army (TBA)?
Актуальна ціна TBA у USD становить 0,00161003 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TBA до USD?
Поточна ціна TBA до USD — $ 0,00161003. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація True Base Army?
Ринкова капіталізація TBA — $ 1,61M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TBA?
Циркуляційна пропозиція TBA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TBA?
TBA досяг історичної максимальної ціни у 0,0023274 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TBA?
Історична мінімальна ціна TBA становила 0,00120571 USD.
Який обсяг торгівлі TBA?
Актуальний обсяг торгівлі TBA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TBA цього року?
TBA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TBA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:34:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для True Base Army (TBA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 241,03

$3 972,01

$0,17039

$193,10

$19,4925

$3 972,01

$111 241,03

$193,10

$2,4418

$1 132,63

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6273

$0,00000807

$52,33

$0,02016

$0,5713

