Ціна TruBadger (TRUBGR)
Поточна ціна TruBadger (TRUBGR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна TRUBGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TruBadger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.18 USD
- зміна ціни TruBadger протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 450.22T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TruBadger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TruBadger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TruBadger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TruBadger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ 0
|+1.50%
|60 днів
|$ 0
|-8.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TruBadger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
+0.66%
+8.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.
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