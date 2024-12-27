Сьогоднішня ціна TruBadger (TRUBGR)

Поточна ціна TruBadger (TRUBGR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна TRUBGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TruBadger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.18 USD

- зміна ціни TruBadger протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 450.22T USD

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