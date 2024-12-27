Сьогоднішня ціна TRRXITTE International (TRRXITTE)

Поточна ціна TRRXITTE International (TRRXITTE) сьогодні становить 0.02381101 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна TRRXITTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRRXITTE International:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22 USD

- зміна ціни TRRXITTE International протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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