Ціна TRRXITTE International (TRRXITTE)
Поточна ціна TRRXITTE International (TRRXITTE) сьогодні становить 0.02381101 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна TRRXITTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRRXITTE International:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22 USD
- зміна ціни TRRXITTE International протягом дня — -1.62%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRRXITTE International до USD становила $ -0.00039396597585739.
За останні 30 днів зміна ціни TRRXITTE International до USD становила $ +0.0032682349.
За останні 60 днів зміна ціни TRRXITTE International до USD становила $ +0.0294476999.
За останні 90 днів зміна ціни TRRXITTE International до USD становила $ +0.00744552248757553.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00039396597585739
|-1.62%
|30 днів
|$ +0.0032682349
|+13.73%
|60 днів
|$ +0.0294476999
|+123.67%
|90 днів
|$ +0.00744552248757553
|+45.50%
Останній аналіз цін TRRXITTE International: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-1.62%
-18.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TRRXITTE International is a leading technology company that specializes in blockchain-based solutions and decentralized applications (dApps).
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|1 TRRXITTE до AUD
A$0.038097616
|1 TRRXITTE до GBP
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|1 TRRXITTE до EUR
€0.0226204595
|1 TRRXITTE до USD
$0.02381101
|1 TRRXITTE до MYR
RM0.1064352147
|1 TRRXITTE до TRY
₺0.8386237722
|1 TRRXITTE до JPY
¥3.7566630477
|1 TRRXITTE до RUB
₽2.4451526169
|1 TRRXITTE до INR
₹2.0351270247
|1 TRRXITTE до IDR
Rp384.0484946203
|1 TRRXITTE до PHP
₱1.3793718093
|1 TRRXITTE до EGP
￡E.1.2112660787
|1 TRRXITTE до BRL
R$0.1473901519
|1 TRRXITTE до CAD
C$0.0342878544
|1 TRRXITTE до BDT
৳2.8461300253
|1 TRRXITTE до NGN
₦36.8589672598
|1 TRRXITTE до UAH
₴0.9991099796
|1 TRRXITTE до VES
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Rs6.6287470739
|1 TRRXITTE до KZT
₸12.4664923956
|1 TRRXITTE до THB
฿0.8114792208
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NT$0.7819535684
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Fr0.021429909
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