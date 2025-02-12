Сьогоднішня ціна TRRUE (TRRUE)

Поточна ціна TRRUE (TRRUE) сьогодні становить 0.00853918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRRUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRRUE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 943.93 USD

- зміна ціни TRRUE протягом дня — -19.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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