Ціна TROY (TROY)
Поточна ціна TROY (TROY) сьогодні становить 0.00546039 USD з ринковою капіталізацією $ 54.67M USD. Ціна TROY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TROY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.87M USD
- зміна ціни TROY протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TROY до USD становила $ -0.000267549416702905.
За останні 30 днів зміна ціни TROY до USD становила $ +0.0014319965.
За останні 60 днів зміна ціни TROY до USD становила $ +0.0055264039.
За останні 90 днів зміна ціни TROY до USD становила $ +0.0039178041174570668.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000267549416702905
|-4.67%
|30 днів
|$ +0.0014319965
|+26.23%
|60 днів
|$ +0.0055264039
|+101.21%
|90 днів
|$ +0.0039178041174570668
|+253.98%
Останній аналіз цін TROY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-4.67%
-4.29%
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