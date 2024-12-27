Сьогоднішня ціна TROY (TROY)

Поточна ціна TROY (TROY) сьогодні становить 0.00546039 USD з ринковою капіталізацією $ 54.67M USD. Ціна TROY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TROY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.87M USD

- зміна ціни TROY протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін TROY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TROY.