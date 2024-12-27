Ціна Troop (TROOP)
Поточна ціна Troop (TROOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 190.82K USD. Ціна TROOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Troop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.15 USD
- зміна ціни Troop протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Troop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Troop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Troop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Troop до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5.54%
|60 днів
|$ 0
|-34.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Troop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+22.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TROOP: The Resistance of Oppressed Pavel—a powerful token that embodies our collective stand against injustice and tyranny. By holding TROOP, you are not just buying in a cryptocurrency; you are actively joining a movement dedicated to defending freedom and resisting the forces of oppression. This token symbolizes our unity and unwavering commitment to stand with Pavel, representing a collective force that cannot be silenced or subdued. Together, as TROOP holders, we form an unstoppable alliance, driven by a shared mission to fight for justice and uphold the principles of freedom. Stand with us, stand with Pavel, and let TROOP be the beacon of resistance in a world that needs our strength and solidarity.
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