Інформація щодо ціни TronStrategy (STRATEGY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,23%

Актуальна ціна TronStrategy (STRATEGY) становить --. За останні 24 години STRATEGY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRATEGY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STRATEGY змінився на -- за останню годину, -1,39% за 24 години та на -13,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TronStrategy (STRATEGY)

Ринкова капіталізація $ 9,12K$ 9,12K $ 9,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,12K$ 9,12K $ 9,12K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TronStrategy — $ 9,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRATEGY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,12K.