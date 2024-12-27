Ціна TRONPAD (TRONPAD)
Поточна ціна TRONPAD (TRONPAD) сьогодні становить 0.00166462 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна TRONPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRONPAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.35 USD
- зміна ціни TRONPAD протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 765.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRONPAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRONPAD до USD становила $ +0.0001609397.
За останні 60 днів зміна ціни TRONPAD до USD становила $ -0.0000664206.
За останні 90 днів зміна ціни TRONPAD до USD становила $ -0.0001318424953642732.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ +0.0001609397
|+9.67%
|60 днів
|$ -0.0000664206
|-3.99%
|90 днів
|$ -0.0001318424953642732
|-7.33%
Останній аналіз цін TRONPAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
+0.84%
+5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.
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