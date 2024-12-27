Ціна TRONKEY (TRONKEY)
Поточна ціна TRONKEY (TRONKEY) сьогодні становить 0.0015709 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна TRONKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRONKEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.22 USD
- зміна ціни TRONKEY протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRONKEY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRONKEY до USD становила $ +0.0001438171.
За останні 60 днів зміна ціни TRONKEY до USD становила $ +0.0002421060.
За останні 90 днів зміна ціни TRONKEY до USD становила $ +0.0002385761456045207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ +0.0001438171
|+9.16%
|60 днів
|$ +0.0002421060
|+15.41%
|90 днів
|$ +0.0002385761456045207
|+17.91%
Останній аналіз цін TRONKEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.03%
+6.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Donkey on TRON taking us to the sun. TRONKEY combines a love for Donkeys and the TRON Blockchain, launched by an experienced team with deep expertise within Blockchain Technology, cryptocurrency and community building. Inspired by the exciting potential of Meme coins on TRON, and the fast growing communities forming, Tronkey plans to build one of the strongest communities within the Web3 Space.
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