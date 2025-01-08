Ціна TRONCHES (TRONCHES)
Поточна ціна TRONCHES (TRONCHES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.00K USD. Ціна TRONCHES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRONCHES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.78 USD
- зміна ціни TRONCHES протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRONCHES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRONCHES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TRONCHES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TRONCHES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-48.91%
|60 днів
|$ 0
|-41.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRONCHES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success.
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