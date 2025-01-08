Ціна Tron Rice (RICE)
Поточна ціна Tron Rice (RICE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.57K USD. Ціна RICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tron Rice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.89 USD
- зміна ціни Tron Rice протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tron Rice до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tron Rice до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tron Rice до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tron Rice до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-22.07%
|60 днів
|$ 0
|+25.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tron Rice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RICE is the first 404 build launched on Tron via Sunpump and a new GameFi player launching their revolutionary crypto mystery box opening game, The Rice Cooker. This game combines engaging, high-stakes gameplay with multi-chain capabilities, offering players unique rewards and crypto assets through mystery box mechanics. In addition to gaming, the $RICE team is developing an OTC marketplace for all meme coins listed on Tron. This marketplace enables P2P and crowdfunded OTC off-dex trades, allowing large positions to change hands without affecting the chart price, thereby providing liquidity solutions and ensuring market stability.
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