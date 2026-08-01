Сьогоднішня ціна Tron Bull Coin

Поточна ціна Tron Bull Coin (TBULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBULL до USD становить $ 0 за TBULL.

Tron Bull Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 321,378, з циркуляційною пропозицією у 1.00B TBULL. Протягом останніх 24 годин TBULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02963324, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TBULL змінився на -0.00% за останню годину та на +1.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 92.09.

Ринкова інформація щодо Tron Bull Coin (TBULL)

Ринкова капіталізація $ 321.38K$ 321.38K $ 321.38K Обсяг (за 24 год) $ 92.09$ 92.09 $ 92.09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 321.38K$ 321.38K $ 321.38K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Tron Bull Coin — $ 321.38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 92.09. Циркуляційна пропозиція TBULL — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 321.38K.