Токеноміка TROLLI CTO (TROLLICTO) Дізнайтеся ключову інформацію про TROLLI CTO (TROLLICTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни TROLLI CTO (TROLLICTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TROLLI CTO (TROLLICTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,51K $ 19,51K $ 19,51K Загальна пропозиція: $ 919,07M $ 919,07M $ 919,07M Циркуляційна пропозиція: $ 919,07M $ 919,07M $ 919,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,51K $ 19,51K $ 19,51K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну TROLLI CTO (TROLLICTO)

Токеноміка TROLLI CTO (TROLLICTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TROLLI CTO (TROLLICTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TROLLICTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TROLLICTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TROLLICTO, досліджуйте ціну токена TROLLICTO в реальному часі!

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