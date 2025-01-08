Ціна TROLLI CTO (TROLLICTO)
Поточна ціна TROLLI CTO (TROLLICTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.20K USD. Ціна TROLLICTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TROLLI CTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 626.20 USD
- зміна ціни TROLLI CTO протягом дня — -7.47%
- циркуляційна пропозиція – 919.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TROLLI CTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TROLLI CTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TROLLI CTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TROLLI CTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.47%
|30 днів
|$ 0
|-9.83%
|60 днів
|$ 0
|+0.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TROLLI CTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-7.47%
+7.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
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