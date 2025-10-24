Інформація щодо ціни TROLLGE (TROLLGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00401639$ 0,00401639 $ 0,00401639 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +20,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,37%

Актуальна ціна TROLLGE (TROLLGE) становить --. За останні 24 години TROLLGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TROLLGE становить $ 0,00401639, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TROLLGE змінився на -- за останню годину, +20,91% за 24 години та на +24,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TROLLGE (TROLLGE)

Ринкова капіталізація $ 15,16K$ 15,16K $ 15,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,16K$ 15,16K $ 15,16K Циркуляційне постачання 999,60M 999,60M 999,60M Загальна пропозиція 999 604 585,144012 999 604 585,144012 999 604 585,144012

Поточна ринкова капіталізація TROLLGE — $ 15,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TROLLGE — 999,60M, зі загальною пропозицією 999604585.144012. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,16K.