Ціна trollbox (TOX)
Поточна ціна trollbox (TOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,04K USD. Ціна TOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності trollbox:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни trollbox протягом дня — +1,59%
- циркуляційна пропозиція – 650,66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни trollbox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни trollbox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни trollbox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни trollbox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,59%
|30 днів
|$ 0
|-10,62%
|60 днів
|$ 0
|-9,15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін trollbox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+1,59%
-1,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Trollbox is a chat facility that can often be found on Cryptocurrency exchanges. The term trollbox is synonymous with Crypto markets. Trollbox chat activity often follow market conditions and can help users discover new trades and positions or express jubilation or despair.
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