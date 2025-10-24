Інформація щодо ціни Troll House (TROLLHOUSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00104095$ 0,00104095 $ 0,00104095 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,11%

Актуальна ціна Troll House (TROLLHOUSE) становить --. За останні 24 години TROLLHOUSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TROLLHOUSE становить $ 0,00104095, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TROLLHOUSE змінився на +0,15% за останню годину, +1,26% за 24 години та на -7,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Troll House (TROLLHOUSE)

Ринкова капіталізація $ 22,90K$ 22,90K $ 22,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,90K$ 22,90K $ 22,90K Циркуляційне постачання 999,31M 999,31M 999,31M Загальна пропозиція 999 307 695,077659 999 307 695,077659 999 307 695,077659

Поточна ринкова капіталізація Troll House — $ 22,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TROLLHOUSE — 999,31M, зі загальною пропозицією 999307695.077659. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,90K.