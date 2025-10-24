Інформація щодо ціни Troll Dog (TOBY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06%

Актуальна ціна Troll Dog (TOBY) становить --. За останні 24 години TOBY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOBY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TOBY змінився на -- за останню годину, +1,02% за 24 години та на +0,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Troll Dog (TOBY)

Ринкова капіталізація $ 9,60K$ 9,60K $ 9,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,60K$ 9,60K $ 9,60K Циркуляційне постачання 996,84M 996,84M 996,84M Загальна пропозиція 996 838 308,039171 996 838 308,039171 996 838 308,039171

Поточна ринкова капіталізація Troll Dog — $ 9,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOBY — 996,84M, зі загальною пропозицією 996838308.039171. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,60K.