Сьогоднішня ціна TRM (TRM)

Поточна ціна TRM (TRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.29K USD. Ціна TRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD

- зміна ціни TRM протягом дня — -30.77%

- циркуляційна пропозиція – 976.03M USD

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