Ціна TRM (TRM)
Поточна ціна TRM (TRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.29K USD. Ціна TRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02K USD
- зміна ціни TRM протягом дня — -30.77%
- циркуляційна пропозиція – 976.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TRM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TRM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.52%
-30.77%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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