Дослідіть токеноміку Trivians (TRIVIA) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів TRIVIA, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Токеноміка Trivians (TRIVIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Trivians (TRIVIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Токеноміка та аналіз ціни Trivians (TRIVIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trivians (TRIVIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,43K $ 35,43K $ 35,43K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 615,00M $ 615,00M $ 615,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 57,61K $ 57,61K $ 57,61K Історичний максимум: $ 0,04093968 $ 0,04093968 $ 0,04093968 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Trivians (TRIVIA) Купити TRIVIA зараз! Інформація Trivians (TRIVIA) New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business. Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place. Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream. Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRIVIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRIVIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRIVIA, досліджуйте ціну токена TRIVIA в реальному часі! Прогноз ціни TRIVIA Хочете знати, куди рухається TRIVIA? Наша сторінка прогнозу ціни TRIVIA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.